Video Yaşam Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu | Video
Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu | Video

Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu | Video

04.05.2022 | 18:14

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Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.

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