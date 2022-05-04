Ukrayna ordusu, Donetsk'teki petrol deposunu vurdu | Video

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Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde Rus ordusuna yakıt tedarik eden bir petrol deposunu vurduğu belirtildi.