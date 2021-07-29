Ukrayna’da küçük uçak evin çatısına düştü: 4 ölü | Video

Ukrayna’da küçük bir uçağın müstakil bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Prikarpatya bölgesinde küçük uçak, nedeni henüz belirlenemeyen teknik arıza sonucu bölgede bulunan müstakil bir evin çatısına düştü. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sonucu evde yangın çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği aktarıldı.