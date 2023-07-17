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Ukraynalı Tetianna’ya Yüksekova’da görkemli düğün | Video

Ukraynalı Tetianna’ya Yüksekova’da görkemli düğün | Video

17.07.2023 | 11:27

UKRAYNA'da üniversite öğrencisiyken tanışan Şıkak Beşer (30) ile Ukraynalı Tetiana Panchenko (24) çifti, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle erteledikleri düğünlerini Yüksekova'da organize ettikleri yöresel bir törenle gerçekleştirdi.

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Hakkari-Yüksekovalı Şıkak Beşer, Ukrayna Dnipro Narodni Üniversitesi'nde 5 yıl önce Tıp Fakültesi okurken, aynı okulun Muhasebe Fakültesi'nde okuyan ve şu an ülkesinde bir bankada memur olarak çalışan Tetiana Panchenko ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüştü. Beşer ve Panchenko daha sonra evlenmeye karar verdi. Ancak Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle ertelenen düğünü, Yüksekova ilçesindeki bir düğün salonunda, ilçenin yöresel geleneklerine uygun yapıldı. Düğünde davetliler müzik eşliğinde, gelin ve damatla kol kola girerek halay çekti.
Damat Beşer, "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle düğünümüzü ertelemiştik. Bugüne nasip oldu. Savaş biter bitmez tekrardan Ukrayna'ya döneceğiz. Hayatımızı orada devam edeceğiz "dedi. Tetiana Panchenko ise "Düğünümüzü hem kendi ülkemde hem de Türkiye'de yapacaktık. Ancak savaş nedeniyle Ukrayna'da yapamayınca, sadece Türkiye'de yapmaya karar verdik. Çok mutluyum "diye konuştu. Damadın Babası Pehruz Beşer de, oğlunun Ukrayna'da diş hekimliği okurken Tetiana Panchenko ile evlenmeye karar verdiğini ifade ederek, "Geçen yıl nişan yaptık. Savaştan dolayı düğünü ertelemek zorunda kaldık. Dünürlerimizle birlikte aldığımız kararla düğünü Türkiye'de yaptık. Yüksekova'daki düğünümüzü görkemli bir şekilde yaptık. Çok mutluyuz. Ukrayna halkını ve gelinimi seviyorum. Düğünümüze katılan bütün eş, dost, akrabalarımıza teşekkür ediyorum "dedi.

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