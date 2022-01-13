Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli Işık Görme Töreni’ne katıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olacak Zigana Tüneli’nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladıklarını belirterek “Artık tünelin ucunda ışığı gördük. 500 personelle 7 gün 24 saat esasına dayanan yoğun çalışmalarımızı daha da hızlandırarak 2022 yılı sonuna kadar imalatlarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.