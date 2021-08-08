Video Yaşam Ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması": Toplamda bin 350 şahıs yakalandı | Video

Ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması": Toplamda bin 350 şahıs yakalandı | Video

Ülke genelinde eş zamanlı
08.08.2021 | 13:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video 01:05
Kozan’da fırtına çatı uçurdu | Video 08.08.2021 | 21:24
Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 00:18
Motosikletli gencin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında | Video 08.08.2021 | 20:00
Samandağ’da denizde yunus şöleni | Video 01:02
Samandağ'da denizde yunus şöleni | Video 08.08.2021 | 19:11
Son dakika: İzmir’de servis şarampole yuvarlandı | Video 00:26
Son dakika: İzmir'de servis şarampole yuvarlandı | Video 08.08.2021 | 18:22
Meteoroloji uyarmıştı! Mardin’in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası etkili oldu... Kapı ve pencereler kapalı kaldı | Video 00:56
Meteoroloji uyarmıştı! Mardin'in Nusaybin ilçesinde toz fırtınası etkili oldu... Kapı ve pencereler kapalı kaldı | Video 08.08.2021 | 17:57
Dalaman’da çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 00:11
Dalaman'da çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 08.08.2021 | 17:03
Esenyurt’ta korkutan yangın | Video 01:25
Esenyurt'ta korkutan yangın | Video 08.08.2021 | 16:23
MSB’den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip | Video 00:53
MSB’den, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Cengiz Topel için özel klip | Video 08.08.2021 | 16:23
Son dakika! Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor | Video 00:29
Son dakika! Dalaman’da yeni yangın! Havalimanına yakın noktada dumanlar yükseliyor | Video 08.08.2021 | 16:22
Ankara’da bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı | Video 01:20
Ankara'da bir inşaatın istinat duvarının çökme anları güvenlik kameralarına yansıdı | Video 08.08.2021 | 15:29
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular | Video 01:44
İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü böyle soydular | Video 08.08.2021 | 15:29
Alevlerin küle çevirdiği Kalemler’de şok manzara! CHP’li Başkan, villasını dozerlerle korudu | Video 00:24
Alevlerin küle çevirdiği Kalemler'de şok manzara! CHP'li Başkan, villasını dozerlerle korudu | Video 08.08.2021 | 15:22
Kibariye’nin uçuşan eteğine, eşinden masa örtülü önlem | Video 00:13
Kibariye'nin uçuşan eteğine, eşinden masa örtülü önlem | Video 08.08.2021 | 14:35
Taksi durağına saldırı anları kameraya yansıdı | Video 01:00
Taksi durağına saldırı anları kameraya yansıdı | Video 08.08.2021 | 14:25
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video 01:39
Boşanma aşamasındaki eşin silahlı saldırısı kamerada | Video 08.08.2021 | 14:07
Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı | Video 06:34
Gaz kaçıran piknik tüpü, sigaranın ateşlenmesiyle bomba gibi patladı | Video 08.08.2021 | 13:49
15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video 02:00
15 kişinin öldüğü kazada yaşadığı dehşeti anlattı | Video 08.08.2021 | 13:49
Ülke genelinde eş zamanlı Aranan Şahıslar Uygulaması: Toplamda bin 350 şahıs yakalandı | Video 02:04
Ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Şahıslar Uygulaması": Toplamda bin 350 şahıs yakalandı | Video 08.08.2021 | 13:32
Ankara’da bir inşaatın istinat duvarı çöktü | Video 01:03
Ankara'da bir inşaatın istinat duvarı çöktü | Video 08.08.2021 | 13:32
Arkadaşını sel geliyor diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu | Video 03:49
Arkadaşını "sel geliyor" diye uyarmak için tünele girdi, arkadaşı kurtuldu kendisi selde kayboldu | Video 08.08.2021 | 12:54

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamalarda 31 bin 516 personel görev aldı ve toplamda bin 350 şahıs yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 07 Ağustos Cumartesi günü ülke genelinde eş zamanlı olarak umuma açık yerlerde, müzekkere adresleri ve bulunabilecekleri değerlendirilen diğer adreslerde "Aranan Şahıslar Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamalarda 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev aldı, 2 bin 603 ikamette arama yapıldı. Bin 172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplam bin 350 şahıs yakalandı.

BİN 350 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlar hakkında yapılan bilgilendirmeye göre, 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personelin görev aldığı uygulamalarda, adli mercilerden alınan izin doğrultusunda 2 bin 603 ikamette arama yapıldı. Bu aramalarda bin 172'si hükümlü, 178'i yakalama emri ile aranan toplamda bin 350 şahıs yakalandı. Uygulama sonucunda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 880 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 189 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 76 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 19 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 8 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; yakalananlardan, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 155, yaralama suçundan 148, cinsel suçlardan 15, yağma suçundan 23, dolandırıcılık suçundan 33, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 48, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan 14 kişi yakalandı. Ayrıca 5'i çocuk olmak üzere 19 kayıp şahıs bulundu. Yapılan uygulamalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA