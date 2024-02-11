Video Yaşam Uludağ eteklerinde çıkan yangın korkuttu | Video
Uludağ eteklerinde çıkan yangın korkuttu | Video

Uludağ eteklerinde çıkan yangın korkuttu | Video

11.02.2024 | 08:28

Bursa’da Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ormanlık alandaki yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

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Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda çıktı. Alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler intikal etti. Yangını yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmalarını tamamlarken, jandarma gece saatlerinde başlayan yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
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