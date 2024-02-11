Uludağ eteklerinde çıkan yangın korkuttu | Video
Bursa’da Uludağ eteklerinde akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ormanlık alandaki yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatlik müdahale sonrası söndürüldü.
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