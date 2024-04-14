Uludağ eteklerinde yangın: Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor | Video
Bursa’nın Uludağ eteklerinde yangın çıktı. Yangının büyümemesi için çok sayıda ekip alevlere zorlu arazi şartlarında müdahale etmeye çalışıyor.
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