Video Yaşam Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video
Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video

Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video

19.10.2022 | 09:07

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Türkiye’nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Dron ile çekilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil hazanda rengarenk bir görünüme sahip oluyor. "Keşiş Dağı" olarak bilinen Uludağ, bu yönüyle turistlerin ilgisini çekiyor. Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergâh sunuyor. 1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek tabiatla iç içe vakit geçiriyor. Çobankaya bölgesinde, Bursa'yı yaklaşık 2 bin metreden gören Bakacak tepesi, sonbaharın renkleriyle, bulutların güzelliği şehrin görüntüsünü birleştirip ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

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