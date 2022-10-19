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OTOMATİK OYNAT
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Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
01:39
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
03:15
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
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Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 19.10.2022 | 08:56
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Fatih’te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
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Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
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Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 19.10.2022 | 01:07
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Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video 19.10.2022 | 01:03
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Kargo paketinde asit patlaması: 2 yaralı | Video 18.10.2022 | 19:57
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Kedilere yem vermek için çıktığı sokakta beton mikseri altında kaldı | Video 18.10.2022 | 18:42
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Ahtapot çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 18.10.2022 | 15:56
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Tacize uğrayan kadın o anları ağlayarak anlattı | Video 18.10.2022 | 15:38
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Güngören'de bulunan 5 katlı binada yangın paniği | Video 18.10.2022 | 14:46
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Çelik kasa hırsızları yakalandı | Video 18.10.2022 | 14:27
Türkiye’nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Dron ile çekilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.