Video Yaşam Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video

Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video

Uludağ’da askeri helikopterli kurtarma operasyonu kamerada | Video
18.07.2021 | 09:41

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Bursa’da serinlemek için gittikleri şelaleden kayalıklara düşen genç, 5 saatlik nefes kesen operasyon ile kurtarıldı. 2 saatlik zorlu yürüyüşün sonunda ulaşılan yaralı genç, askeri helikopter ile düştüğü yerden çıkartılırken, nefes kesen operasyon anı ve ekiplerin zorlu mücadelesi kameralar tarafından anbean görüntülendi.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Uludağ'ın eteklerinde bulunan Balaban Şelalesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Ahmet Solmaz ve arkadaşları, serinlemek için Balaban Şelalesi'ne geldi. Burada kaygan zeminde ayağı kayan Ahmet Solmaz, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şelaleden kayalıklara düştü. Solmaz yaralanırken, panik yapan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

2 SAATLİK ZORLU YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN YARALI GENCE ULAŞILDI
Yolu bulunmayan ve araç ile ulaşım olmayan bölgeye ulaşmak için AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerine uzaklığı yaklaşık 10 kilometre olan şelaleye yamaçlardan, patika yollardan ve kayalıklardan atlayarak ulaştı. 2 saatlik zorlu yürüyüşün ardından ulaşılan ve vücudunda çok sayıda kırık bulunan gence ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

ASKERİ HELİKOPTERİN KATILDIĞI NEFES KESEN OPERASYONLA KURTARILDI
Ekipler, yaralı Ahmet Solmaz'ı bir an olsun bile yalnız bırakmazken, üşüyen Solmaz için ateş yakıldı. Bölgenin araç yolunun olmaması ve arazinin engebeli olması sebebiyle helikopter talep edildi. İstanbul'dan havalanan skorsky tipi askeri helikopter, yaklaşık 30 dakika sonra Balaban Şelalesi'ne ulaştı. Bölgedeki ağaçlar ve vadi sebebiyle güçlükle alçalan helikopterdeki askeri mürettebat halat yardımıyla şelaleye indi. Ekipler tarafından sedyeye alınan Solmaz, daha sonra helikoptere çekildi.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMAYAN BAŞARILI OPERASYON KAMERALARA ANBEAN YANSIDI
Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Solmaz, askeri helikopter ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ambulansa alınan Solmaz daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Solmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, aksiyon filmlerini aratmayan operasyon İHA muhabirleri tarafından hem havadan hem de karadan görüntülendi. Ekiplerin arazideki zorlu yürüyüşü, helikopterin neden olduğu rüzgar, ekiplerin kayalıkları aşmaları ve yaralıyı helikoptere taşımaları, kameralara yansıdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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