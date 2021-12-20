Uludağ'da düşe kalka kayak keyfi | Video

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Hafta sonunu Uludağ'da geçiren tatilciler kayak öğrenmeye kalkınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Günübirlikçilerin olmadığı pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı. Bazıları ise pistlerin tozunu attırmayı ihmal etmedi.
Pistler farklı vilayetlerden gelen vatandaşlarla doldu. İlk defa kayak yapmak isteyenler ise renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken kendini yerde buldu. Kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı. Çocuğundan gencine bir çok kişi kayak öğrenirken karın üstünde defalarca düştü.
İlk kez kayak kaydıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kayak kaymayı öğrenmeye çalışıyoruz. Acemilikten defalarca düştük. Yerden kalkamadık. Kayak yapmak çok eğlenceli" dedi.