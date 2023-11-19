Video Yaşam Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video

Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video

19.11.2023 | 11:10

Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. Kürüme araçlarının aralıksız çalıştığı Uludağ yollarında, jandarma ekipleri kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Uludağ'a kış sezonunu hızlı açtı. Kasım ayının 16'sında ilk kar yağışıyla birlikte aralıklarla devam eden yağış, dün gece etkisini iyice gösterdi. Kar kalınlığının meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son ölçümlerde 52 santimetre olduğu açıklandı. Kar küreme ve iş makinalarının yol kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Uludağ yolunda, kar lastiği veya zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Geceden Uludağ'a gelen vatandaşlar, çadırlarında yaptıkları konaklayarak sezonun açılışını yapmış oldu. Gece hava sıcaklığının -14 dereceye kadar düştüğü gün içerisinde de sıcaklığın -10 dereceye kadar yükseldiği Uludağ'da, tipi şeklinde yağan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığının kısa sürede 1 metreyi geçmesi bekleniyor. Binalardan sarkan buzların ise kısa sürede oluşması, havanın ne kadar soğuk olduğunu gözler önüne serdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi! Evini adeta müzeye çevirdi, yeğenine adını verdi | Video 03:53
Böyle Erdoğan sevgisi görülmedi! Evini adeta müzeye çevirdi, yeğenine adını verdi | Video 19.11.2023 | 12:36
Zonguldak’ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 00:13
Zonguldak'ta gemi karaya oturdu, mürettebat tahliye ediliyor | Video 19.11.2023 | 12:36
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 01:02
Abant Gölü Milli Parkı karla kaplandı | Video 19.11.2023 | 11:10
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 05:12
Uludağ’da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti | Video 19.11.2023 | 11:10
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 00:20
Kağıthane’de bedensel engelli adama dayak kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10
Aydos Tepesi’ne mevsimin ilk karı düştü | Video 06:22
Aydos Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü | Video 19.11.2023 | 11:10
Karabük’te köye inen ayılar ve kurtlar kamerada | Video 01:38
Karabük'te köye inen ayılar ve kurtlar kamerada | Video 19.11.2023 | 11:10
Beşiktaş’ta akılalmaz uyuşturucu zulası! Telli düzenekten esrar fışkırdı | Video 01:23
Beşiktaş'ta akılalmaz uyuşturucu zulası! Telli düzenekten esrar fışkırdı | Video 19.11.2023 | 11:10
İnterpol’ün aradığı uyuşturucu baronu Beşiktaş’ta yakalandı | Video 00:37
İnterpol'ün aradığı uyuşturucu baronu Beşiktaş'ta yakalandı | Video 19.11.2023 | 10:18
Diyarbakır’da hırsızlık şüphelilerine Yörünge operasyonu | Video 01:57
Diyarbakır'da hırsızlık şüphelilerine "Yörünge" operasyonu | Video 19.11.2023 | 10:18
Park halindeki aracını çıkarmak isterken gölete düştü | Video 00:57
Park halindeki aracını çıkarmak isterken gölete düştü | Video 19.11.2023 | 09:56
Antalya’da dalgalar sahile vurdu: Fırtına balıkçı teknelerini batırdı | Video 03:24
Antalya'da dalgalar sahile vurdu: Fırtına balıkçı teknelerini batırdı | Video 19.11.2023 | 09:56
İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 01:39
İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 19.11.2023 | 08:36
Kayınpederinin evine tüfekle geldi, polisler havaya ateş açarak durdurdu | Video 03:04
Kayınpederinin evine tüfekle geldi, polisler havaya ateş açarak durdurdu | Video 19.11.2023 | 08:36
Mersin’de yıldırım düşme anı kamerada | Video 02:04
Mersin'de yıldırım düşme anı kamerada | Video 19.11.2023 | 08:36
Bağcılar’da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 02:14
Bağcılar’da minibüs bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 19.11.2023 | 08:36
Kalp krizi geçiren vatandaş için ambulans helikopter havalandı | Video 01:21
Kalp krizi geçiren vatandaş için ambulans helikopter havalandı | Video 18.11.2023 | 16:05
Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video 00:39
Aydınlatma direğine çarpan otomobil yandı: 1 ölü | Video 18.11.2023 | 16:05
’Gazze’ye gidiyorum’ diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam’da bulundu | Video 03:36
'Gazze'ye gidiyorum' diyerek evden ayrılan Manisalı genç Şam'da bulundu | Video 18.11.2023 | 15:18
Şişli’de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 00:51
Şişli'de 12 ayrı adreste hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi | Video 18.11.2023 | 14:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA