Uludağ’da renk cümbüşü böyle görüntülendi | Video
Uludağ’da geçen ay yağan karın erimesiyle birlikte ağaçların renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis zirvedeki görselliği ayrı bir güzellik katarken, kar sularının erimesiyle şelaleler de gürül gürül akmaya başladı.
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