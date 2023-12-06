Uludağ’da renk cümbüşü böyle görüntülendi | Video 06.12.2023 | 10:28 Uludağ’da geçen ay yağan karın erimesiyle birlikte ağaçların renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis zirvedeki görselliği ayrı bir güzellik katarken, kar sularının erimesiyle şelaleler de gürül gürül akmaya başladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'de kış turizmi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden olan Uludağ'da geçtiğimiz ay yağan kar lodosla birlikte eridi. Karların erimesiyle birlikte ağaçların renkli görüntüsü muhteşem bir manzara oluşturdu. Sisli bir havada dron ile çekilen görüntülerde Uludağ bütün ihtişamı kayda alındı. Uludağ'da bugün sağanak yağmur beklenirken, termometreler 1 ila 6 dereceyi gösterdi. Yarın karla karışık yağmur, cuma ve cumartesi ile kar yağışı bekleniyor. Uludağ'da hafta sonu hava sıcaklığı -4 dereceyi görecek.