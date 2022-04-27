Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sahte dövizlerle suçüstü yakalandılar! İşte o paralar... 27.04.2022 | 11:23
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Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar! 27.04.2022 | 11:04
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Kadir gecesi ne yapmalı? Kadir Gecesi hangi dualar okunmalı? | Video 27.04.2022 | 10:39
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Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılmalı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı | Video 27.04.2022 | 10:39
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İstanbul'da korkutan görüntü! Müsilaj her geçen dakika artıyor | Video 27.04.2022 | 09:59
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Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözülüyor | Video 27.04.2022 | 09:43
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi | Video 27.04.2022 | 09:43
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İzmir'de deniz marulu tekrar ortaya çıktı | Video 27.04.2022 | 09:39
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Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA'ya bombalı saldırı düzenleyen terörist böyle yakalandı 27.04.2022 | 08:53
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TÜGVA binasına yapılan saldırıyla bağlantılı 1 kişi daha yakalandı | Video 27.04.2022 | 08:30
Uludağ'da aç kalan ayıların çöp konteynerlerinden yiyecek ararken, çevredeki köpeklerle yaptığı kavga kameralara yansıdı.