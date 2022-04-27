Uludağ’da yemek aramaya inen ayıların köpek sürüsü ile kavgası kamerada | Video

Uludağ'da aç kalan ayıların çöp konteynerlerinden yiyecek ararken, çevredeki köpeklerle yaptığı kavga kameralara yansıdı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan ayılar, yemek aramak için oteller bölgesindeki çöp konteynerlerini karıştırmaya başladı. Çöp kovalarını deviren ayılar, vatandaşlar ve otellerin attığı artıkları yemeye çalıştığında köpeklerin saldırısına uğradı. Ayılardan biri köpekleri kendilerine yaklaşmaması için oyalarken, diğer ayı ise çöpleri karıştırmaya devam etti. Yemek arayan ayılarla ile köpek sürüsünün bu kavgası ise saniye saniye kameralara yansıdı.