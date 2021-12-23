Uludağ’dan kartpostallık görüntüler | Video

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Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Uludağ’da kar kalınlığının artması ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uludağ’ın güzellikleri havadan da görüntülendi.
Kış ve kayak turizminin önemli mekanlarından Uludağ'da kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının -10'ları gördüğü Uludağ'da zaman zaman ortaya çıkan güneşin keyfini tatilciler kayak yaparak çıkardı. Seyrine doyum olmayan manzaralar havadan da görüntülendi. Bursa'dan kara yolunun yanı sıra teleferikle de ulaşılan Uludağ'ı günübirlik ziyaret eden vatandaşlar, zamanını keyifle değerlendirdi.