Video Yaşam Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan sporcuların dağa yürürken ve beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı | Video
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan sporcuların dağa yürürken ve beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı | Video

Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan sporcuların dağa yürürken ve beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı | Video

07.11.2022 | 01:36

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Bursa’da Uludağ’ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, ormanlık alandan yürüyerek inmek isteyince kayboldu. Havanın kararmasıyla birlikte bulundukları alanda mahsur kalan iki sporcuya arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat sonra ulaştı. Milli sporcu ve arkadaşının Uludağ'ın zirvesine yürürken ve ekipleri güvenli noktada beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı.

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