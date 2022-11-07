Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan sporcuların dağa yürürken ve beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı | Video

Bursa’da Uludağ’ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, ormanlık alandan yürüyerek inmek isteyince kayboldu. Havanın kararmasıyla birlikte bulundukları alanda mahsur kalan iki sporcuya arama kurtarma ekipleri yaklaşık 5 saat sonra ulaştı. Milli sporcu ve arkadaşının Uludağ'ın zirvesine yürürken ve ekipleri güvenli noktada beklerken çektikleri görüntüler ortaya çıktı.