Uluslararası göçmen kaçakçılarına darbe. ABD ve Kanada’ya böyle giriş yapmışlar | Video

Türkiye’den, ABD ve Kanada ülkelerine gitmek için uluslararası suç şebekesiyle anlaşan göçmen kaçakçılarının akıl almaz yöntemi ile yüzlerce kişinin ABD ve Kanada’ya geçiş yaptığı ortaya çıktı. Önce Meksika’ya sonra da sınırdan ABD’ye geçirdikleri kişileri burada polise teslim olmasını sağladıktan sonra götürüldükleri kamplardan anlaşmalı avukatlar aracılığıyla çıkartan şebekenin ABD ve Kanada’ya göçmenleri yerleştirildiği ortaya çıktı. Ankara polisi çalışmalarının ardından uluslararası suç şebekesinin Türkiye ayağına darbe indirdi. Nefes kesen operasyonun detayların SABAH ulaştı.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, yasal olmayan yollardan ABD ve Kanada ülkelerine geçişlerini sağlayan uluslararası suç şebekesini tespit etti. Ekipler, 4 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde uluslararası suç şebekesinin Türkiye ayağındaki 7 kişinin işleri organize ettiğini belirledi. Anlaştıkları kişileri hangi yöntem ile yurtdışına çıkardıkları detaylı şema da ortaya çıktı. Nefes kesen operasyonun detaylarına SABAH ulaştı.

Türkiye'de özellikle doğu, güneydoğu ve diğer illerinde yaşayan kişiler ABD ve Kanada ülkelerine gitmek için yasal olamayan yöntemleri tercih ettikleri anlaşıldı. Ağrı'da bulunan şebeke üyelerinden C.Y., D.A.'ya ulaşan kişiler ABD ve Kanada gidebilmek için kişi başına 10 bin ile 15 bin dolar arasında bir ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Ankara'da bulunan O.A., İ.U. kişi bilgileri gönderdi. Uluslararası suç şebekesi, ABD ve Kanada ülkeleri kolay vize vermediğini için rotalarını Meksika ülkesine yönetti. Ankara'daki şebeke üyeleri, kişi bilgilerini ile turistlik gezi adı altında Meksika ülkesine 1 aylık elektronik vize başvurusunda bulundu. Meksika'ya gidecek olan kişilerin gidiş-dönüş uçak biletleri ve otel rezervasyon işlemleri yapıldı.

Havalimanında yurtdışına gidecek olan kişilerle bir araya gelen şebeke üyelerinden A.A., M.A.S. hazırladıkları evraklarla birlikte Meksika'da bulunan şebeke üyelerine verilmek üzere 6 bin dolar teslim etti. Ardından kişilerin fotoğraflarını çekerek whatsapp üzerinden Meksika'da bulunan ortaklarına gönderdi. Ülkemizden yasal yollardan turistlik amaçlı Meksika'ya gönderilen kişiler, Meksika'da aralarında Türklerinde bulunduğu bir ekip tarafından karşılandı. Havaalanında irtibatlı oldukları görevlilere rüşvet veren şebeke, gelen kişilerin rahat şekilde Meksika'ya girişleri sağlandı.

MECERA DOLU AMERİKA

Meksika'ya giriş yapmalarının arından zorlu süreç başladı. Şebeke üyeleri tarafından ABD sınırına yakın Ciudad Juarez şehrine götürülen kişiler, uzun süren beklemenin ardından müsait bir anda sınırdan ABD'ye geçiş yaparak sınırda bulunan ABD'li polislere teslim oldu. Kaçak yollarla giren kişiler için oluşturulan kamp alanına götürülerek teslim edildi. Şebeke üyelerinin planı burada devreye girerek anlaştıkları avukatlar aracılığı ile kişiler kamp alanından kurtarılarak ABD geçiş yapmaları tamamladı. Kanada'ya geçiş yapmak isteyenler ise oradan aynı yöntem ile gönderildi.

TÜRKİYE AYAĞINA DARBE VURULDU

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından uluslararası suç şebekesinin Türkiye ayağına operasyon düzenledi. Ankara, İstanbul ve Ağrı gerçekleşen operasyonda O.A., M.S.S., A.A., M.K., C.Y., D.A. ve İ.U gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramada 58 bin 801 dolar ele geçirildi Şebeke üyelerinin hesaplarını incelemeye alan ekipler yüklü miktarda paranınım hesap hareketliliğini tespit etti. Yasal olmayan yöntemle yüzlerce kişiyi yurtdışına çıkardıkları tespit edilen uluslararası suç şebekesin milyonlarca lira kazanç elde ettiği ortaya çıtı.