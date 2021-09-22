Video Yaşam Uluslararası Kick Boks şampiyonu milli sporcuya hırsızlık şoku | Video

Uluslararası Kick Boks şampiyonu milli sporcuya hırsızlık şoku | Video

Uluslararası Kick Boks şampiyonu milli sporcuya hırsızlık şoku | Video
22.09.2021 | 11:02

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Ümraniye’de yaşanan olayda, Kick Boks alanında katılmış olduğu uluslararası ve yurt içi turnuvalarda şampiyonluklar elde eden milli sporcu Burak Dündar'ın otomobili 2 kişi tarafından 3 dakikada evinin önünden çalındı. Şampiyon sporcu yaşanan olay sonrası şoka uğradı. Hırsızların aracı çalmak için geldikleri ve ardından çaldıkları araçla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık olayı 21 temmuz sabahı saat 05.00 sularında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde yaşandı. Bir uluslararası şampiyonluk ve beş Türkiye şampiyonluğu bulunan kick bokscu Burak Dündar'a ait 1992 model Tofaş Şahin marka 34 DPB 432 plakalı siyah renkteki araç park halindeyken caddeye gelen kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından kapısı kırılarak çalındı. Aracın kapısını kıran hırsızlar düz kontakt yaptıkları araç ile olay yerinden kaçtı. Uluslararası şampiyon sporcu Burak Dündar'ın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalınan aracın sahibi şampiyon Milli sporcu Burak Dündar, "Sabah saat 05.00 sularında oldu. Babamın bağırmasıyla kalktık. Berkay diye kardeşim var. O gece vardiyasında çalışıyordu. Babam, biz Berkay'ı almaya gittik sanmış. Arabanın sesine uyanmış zaten. Ondan sonra geldi bana seslendi. Gitmiş öbür kardeşime bakmış. O da yerinde ben de yerindeyim. E bu arabayı kim aldı demiş. Ondan sonra bana gelip araba yok dedi. Ben de gidip arabanın anahtarına baktım. Anahtar koltuğun üstünde duruyordu. Sonra arabaya baktım fakat yerinde yoktu. Çalınmış. Ondan sonra gittik karakola ifademizi verdik. Güvenlik kamerası görüntülerini bulduk. Tekrardan karakola gidip gösterdik. Onlar da biz gereken her şeyi yapacağız dedi. Aracım 1992 model Şahin, siyah renk. Bir tane de kardeşimin var aynı 1991 model . Onunkini almamışlar. O bayağı bir ses çıkarıyor çalıştığında. Benimki sessiz çalışıyordu. Yani sessiz çalıştığı için benimkini öğrenmişler. Demek önceden geldiler. Sezdiler yani izlediler. Sonra elleriyle koymuş gibi çaldılar. Hızlı bir şekilde gelmişler. İki üç dakika bile sürmemiş çalmaları" dedi.

"ÖNCEDEN HEP DUYUYORDUK HIRSIZLIK OLAYLARINI"
Daha önceden de yaşanan hırsızlıkları duyduklarını belirten Milli Sporcu Burak Dündar, "Buralarda hırsızlık olaylarını duyuyorduk. Bizim ilk defa başımıza geldi. Allah'ım kimsenin başına getirmesin böyle bir olay. Çok kötü bir durum. İnşallah bulunur diye ümit ediyorum. Milli sporcuyum. Yaklaşık 7 sene boyunca dövüştüm. Kick boksla alanında. Altın kemerim var. Madalyalarım var. Kupalarım var. Ama ne yazık ki başımıza gelebiliyor böyle şeyler" şeklinde konuştu.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin sokağa ellerini kollarını sallayarak rahat bir şekilde gelip daha sonra çaldıkları araçla kaçtıkları görülüyor.

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