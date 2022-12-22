Uluslararası para transfer merkezine silahlı gasp girişimi kamerada | Video

Şişli’de uluslararası para transfer merkezine giren soyguncu, silahını veznedeki görevliye doğrultarak kasadaki paraları istedi. Görevlinin parayı vermeyip veznenin altına saklanması üzerine panikleyen soyguncu, para transfer merkezinden kaçtı. Gasp girişimi kameralara yansırken, dehşeti yaşayan vezne görevlisi kadın, "Vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm ama parayı vermek de istemedim" dedi. Soyguncunun yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi'nde bulunan bir uluslararası para transfer merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, başına bere yüzüne de cerrahi maske takan bir şüpheli, içeri girdikten sonra elindeki silahı vezne görevlisi kadına doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Vezne görevlisi önce parayı vereceğini söyledi ancak daha sonra veznenin altına saklanarak soyguncuya, "Buradan git, yoksa bağırırım" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan soyguncu para transfer merkezini terk ederek kaçmaya başladı. Yaşadığı olayın şokuyla bir süre daha veznenin altında saklanan görevli kadın, kendine geldikten sonra arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları da polisi arayarak ihbarda bulundu.İhbar üzerine, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kadının ifadesini alındıktan sonra, olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri de para transfer merkezine gelerek parmak izi aldı. Soygun girişiminde bulunan şahsın eşkalinin belirlenmesinin ardından yakalama çalışmalarına başlandı.Yüzüne silah doğrultulmasına rağmen kasadaki paraları vermeyen vezne görevlisi kadın, "Şahıs iki kere geldi. İlk önce gelip, bilgi almak istedi. İşlemin nasıl olduğunu sordu, ben de bilgileri verdim. 10 dakika sonra şahıs tekrar geldi ve şurada durdu. İlk önce kimliğini veriyor gibi yaptı ancak arka cebin koydu. Daha sonra silahı çıkardı. Direkt yüzüme doğrulttu ve benden paraları vermemi istedi. Ben de tamam dedim ve biraz geri çekildim. O da bu alanda durmamı, fazla kıpırdamamamı söyledi. Ben de tamam deyip hemen aşağıya eğildim, masanın altında boşluk vardı. Gitmesini istedim, yoksa bağıracağımı söyledim. Kendisi de gitmiş. Ben 1-2 dakika daha aşağıda kaldım. Cesaretimi topladıktan sonra telefonum alıp arkadaşlarımı arayabildim. Ondan sonra onlar polisi aradı, ben hala şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Ama soğukkanlılığımı yitirmek istemedim. Parayı vermek de istemedim, sonuçta başkasının parası. Canımı da korumak istedim. Her şeyi düşündüm, o esnada birçok şey düşündüm" dedi.