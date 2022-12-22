Uluslararası para transfer merkezine silahlı gasp girişimi kamerada | Video

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Şişli’de uluslararası para transfer merkezine giren soyguncu, silahını veznedeki görevliye doğrultarak kasadaki paraları istedi. Görevlinin parayı vermeyip veznenin altına saklanması üzerine panikleyen soyguncu, para transfer merkezinden kaçtı. Gasp girişimi kameralara yansırken, dehşeti yaşayan vezne görevlisi kadın, "Vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm ama parayı vermek de istemedim" dedi. Soyguncunun yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
KAMERALAR İNCELENDİ, SOYGUNCUNUN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Kadının ifadesini alındıktan sonra, olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelendi. Olay yeri inceleme ekipleri de para transfer merkezine gelerek parmak izi aldı. Soygun girişiminde bulunan şahsın eşkalinin belirlenmesinin ardından yakalama çalışmalarına başlandı.
"VURULACAK MIYIM, ÖLECEK MİYİM GİBİ ŞEYLERİ DÜŞÜNDÜM AMA PARAYI VERMEK DE İSTEMEDİM"
Yüzüne silah doğrultulmasına rağmen kasadaki paraları vermeyen vezne görevlisi kadın, "Şahıs iki kere geldi. İlk önce gelip, bilgi almak istedi. İşlemin nasıl olduğunu sordu, ben de bilgileri verdim. 10 dakika sonra şahıs tekrar geldi ve şurada durdu. İlk önce kimliğini veriyor gibi yaptı ancak arka cebin koydu. Daha sonra silahı çıkardı. Direkt yüzüme doğrulttu ve benden paraları vermemi istedi. Ben de tamam dedim ve biraz geri çekildim. O da bu alanda durmamı, fazla kıpırdamamamı söyledi. Ben de tamam deyip hemen aşağıya eğildim, masanın altında boşluk vardı. Gitmesini istedim, yoksa bağıracağımı söyledim. Kendisi de gitmiş. Ben 1-2 dakika daha aşağıda kaldım. Cesaretimi topladıktan sonra telefonum alıp arkadaşlarımı arayabildim. Ondan sonra onlar polisi aradı, ben hala şoktaydım. Gerçek mi, oyuncak mı, vurulacak mıyım, ölecek miyim gibi şeyleri düşündüm. Ama soğukkanlılığımı yitirmek istemedim. Parayı vermek de istemedim, sonuçta başkasının parası. Canımı da korumak istedim. Her şeyi düşündüm, o esnada birçok şey düşündüm" dedi.