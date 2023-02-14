Video Yaşam UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video
UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video

UMKE personeli yemeğini kedi ile paylaştı | Video

14.02.2023 | 10:29

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından insanların da sokak hayvanlarının da yaşam koşulları zorlaştı. Öğlen yemeği için mola veren UMKE çalışanı İlyas Yıldır, yemek molasında yanına gelen sokak kedisi ile yemeğini paylaştı.

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Türkiye'yi sarsan deprem haberleri arasında zorlu koşullara rağmen yürek ısıtan görüntüler de ortaya çıkıyor. Bölgede görev yapanlar arasında yer alan UMKE personeli İlyas Yıldır'ın yaptığı bir hareket, çevresindeki meslektaşlarından takdir topladı. Öğlen yemeği için mola veren Yıldır, yemek molasında yanına gelen sokak kedisi ile yemeğini paylaştı. Kedinin de bir depremzede olduğunu belirten Yıldır, "Deprem olduğu ilk anda hemen ailemi güvenli bir bölgeye bırakıp UMKE birimime geldim, burası bizim toplanma alanımız sahaya ilk ekibin tim lideriyim. Çok fazla cana dokunduk, çok fazla hayat kurtardık.

Yemeğimi yerken birkaç tane kedi yanıma geldi sonuçta onlar da depremzede, onlar da rabbimizin bize vermiş olduğu dilsiz kulları yediğimiz yemeklerden çok bir tat almıyoruz, boğazımız düğümleniyor. Kendimizi çok iyi hissetmiyoruz çünkü çok fazla yakınımızı kaybettik. Kediye de uzattım o da benimle beraber yemeğini yedi bunu da bir arkadaşımız çekmiş uzaktan bana gönderdi ben de bunu sosyal medya hesabıma yükledim. Çok fazla beğeni aldı, çok fazla dua aldık. Ülkemizin ve bölgemizin başı sağ olsun diyorum Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

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