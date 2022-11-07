Video Yaşam Ümraniye ve Bağcılar'da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video
Ümraniye ve Bağcılar'da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video

Ümraniye ve Bağcılar'da yol kapatıp asker eğlencesi düzenlediler | Video

07.11.2022 | 10:25

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Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup, otomobilleriyle tüneli kapattı. Bağcılar'da ise asker eğlencesi düzenleyen bir grup, araçlarıyla yol kapatıp askere giden arkadaşlarını havaya fırlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde askerin düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.

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Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde dün akşam asker eğlencesi yapan bir grup otomobilleriyle tüneli kapattı. Araçlarından inen grubun tezahüratlar yaparak eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bağcılar Meydanı'nda da asker eğlencesi düzenleyen bir grup, konvoy halindeki araçlarını durdurarak yolu kapattı. Gruptakilerin, askere giden arkadaşlarını defalarca havaya fırlatmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde havaya fırlatılan asker adayının düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.

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