Ümraniye ve Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı | Video
Kadıköy’de uyuşturucu satışı yapan şüphelinin Ümraniye’de uyuşturucu madde yetiştirmek için uyuşturucu serasına dönüştürdüğü eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Aynı tarihte Kağıthane’de de uyuşturucu satışı yapılan metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı.
İki adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, Ş.K. isimli şüpheli şahıs Ümraniye ilçesinde, P.K.A, Y.K. ve M.S. isimli şahıslar ise Kağıthane ilçesinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde yetiştirmeye yarayan düzenek ve içerisinde 4 kilo 200 gram (29 Kök) yetişmiş vaziyette hint keneviri, 90 gram kurutulmuş esrar, 203,55 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 395 TL nakit para ele geçirildi.
Yakalanan ve haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem yapılan şüphelilerden, Ş.K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. P.K.A, Y.K. ve M.S. isimli şahıslar ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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