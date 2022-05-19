Ümraniye’de 3 katlı binada yangın çıktı, kiracı ve ev sahibi birbirine girdi | Video
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Ümraniye’de 3 katlı binanın ikinci katında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle kiracı ve ev sahibi birbirine girdi.
Hüseyin Taşdemir isimli bir vatandaş, "Baktık, apartmandan dumanlar çıkıyor. Etrafta insanlar zaten bağrışmaya başladı. Biz de yukarı çıktık. Evde tüp var dediler, tüpü almaya yukarı çıktık. Tüpü aldık, yangına ilk etapla müdahalemizi yaptık. Ama sönmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdik. O şekilde söndürdüler. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.