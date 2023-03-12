Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video

Ümraniye’de 3 katlı bir binanın çatısı ile alt katında bulunan bir daire çıkan yangında alev alev yandı. Binanın çatı katı ve daire kullanılamaz hale gelirken yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.