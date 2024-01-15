Ümraniye’de 500 bin TL’lik soygun kamerada | Video
Ümraniye’de bankadan 900 bin TL çekilmesi için çalışanlarına talimat veren şahsın 500 bin TL’sini motosikletli iki kişi gasp etti. Araçtan paraları alıp kaçmaya çalışan gaspçıya ise vatandaş attığı çelmeyle müdahale etti.
Şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik yapılan saha ve istihbari çalışmalarda, S.İ. ve L.E.H. isimli şahıslarla C.K. ve K.A. isimli şahısların olayı ortak planladıkları, motosikletle gelen şahısların C.K. ve K.A. olduğu anlaşıldı. Şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 345 bin 800 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında benzer suçlardan suç kaydı olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
VATANDAŞ ÇELME TAKTI GASPÇI YERE DÜŞTÜ
Görüntülerde, S.A. ve M.F.G.'nin aracı durdurdukları, motosikletli iki gaspçının ise şahısları darp ederek paraları çalmaya çalıştığı ve durumu fark eden bir vatandaşın gaspçıya çelme takarak yere düşürdüğü gözükmekte.
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