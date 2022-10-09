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OTOMATİK OYNAT
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İkiye bölünen araçtan sağ çıktı | Video 09.10.2022 | 12:20
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Elazığ'da 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi | Video 09.10.2022 | 11:09
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Ümraniye’de aile boyu yol verme kavgası kamerada | Video 09.10.2022 | 11:11
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Tramvayın önünde kilometrelerce ilerledi, yürekleri ağza getirdi | Video 09.10.2022 | 10:39
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Kartal'da sürücülerin yumruk yumruğa kavgasına polis müdahale etti | Video 09.10.2022 | 09:45
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Küçükçekmece'de otomobile çarpan hafif ticari araç fırına girdi | Video 09.10.2022 | 09:44
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İzmir’de 2 katlı binada patlama: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 09.10.2022 | 08:37
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Şişli'de durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı | Video 09.10.2022 | 08:37
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Doktora sopalı saldırıda 3 tutuklama | Video 08.10.2022 | 21:13
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Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü | Video 08.10.2022 | 21:07
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Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video 08.10.2022 | 15:33
Ümraniye’de trafikte iki araç sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Ailelerinin de karıştığı kavga başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.