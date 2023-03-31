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Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video

Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video

31.03.2023 | 11:29

ÜMRANİYE'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

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