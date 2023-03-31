Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video
ÜMRANİYE'de işten eve dönen Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son, öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.
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