Ümraniye’de aşırı hızlı araç bariyerlere ve yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Ümraniye’de bir otomobil aşırı hız yapmasından ve yolun kayganlığından ötürü kontrolden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra da yol kenarında bekleyen minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu ilk belirlemelere göre araç sürücüsü Yasin Apaydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu.
Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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