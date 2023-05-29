Ümraniye’de aşırı hızlı araç bariyerlere ve yol kenarındaki minibüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 29.05.2023 | 08:24 Ümraniye’de bir otomobil aşırı hız yapmasından ve yolun kayganlığından ötürü kontrolden çıkarak önce bariyerlere, daha sonra da yol kenarında bekleyen minibüse çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 23.30 sularında TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil aşırı hızlı oluşundan ve kayganlaşan yolun etkisiyle önce bariyerlere, daha sonra yol kenarında beklemekte olan minibüse çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu ilk belirlemelere göre araç sürücüsü Yasin Apaydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde yoğunluk oluştu.Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.