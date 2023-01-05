Video Yaşam Ümraniye’de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video
Ümraniye’de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video

Ümraniye’de bir kişinin öldüğü bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video

05.01.2023 | 10:22

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Ümraniye’de bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dün, Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında Ferhat Emre P. ile baldızının sevgilisi Rüştü Can Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekerek ateş etti. Çıkan silahlı kavgada Ferhat Emre P.'nin kayınbiraderi Murat Polat ile Rüştü Can Ü. vurularak yaralandı. Murat Polat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Rüştü Can Ü. Ümraniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli Ferhat Emre P. olayda kullandığı silah ve 1 kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalandı. Polis ekipleri tarafından Ferhat Emre P.'nin emniyette işlemleri devam ediyor. Çıkan kavgada silahların ateşlendiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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