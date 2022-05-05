Video Yaşam Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı | Video
Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı | Video

Ümraniye'de camiden şamdan çalan hırsız yakalandı | Video

05.05.2022 | 08:43

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İstanbul'da bir kişi, Ümraniye ilçesinde iki gün arayla iki ayrı camiden şamdan çaldı. Güvenlik kamera görüntülerinden faile ulaşan polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, 19 ve 21 Nisan'da Ümraniye ilçesi Esenkent ve Kazım Karabekir Mahallesinde faaliyet gösteren iki ayrı camiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şamdanlar çalındı. Mabetlerden şamdanların çalındığını fark eden cami imamları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Camilerdeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Elde edilen görüntülerde hırsızın, camilere girerek şamdanları yerinden söküp götürdüğü anlaşıldı.

FAİLİN İZİNİ SÜREN POLİS, HEDEFE BEYKOZ'DA ULAŞTI
Adım adım izi sürülen failin 29 yaşındaki R.Ö. adlı bir sabıkalı olduğu tespit edildi. Her yerde aranan şamdan hırsızı R.Ö., önceki gün Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan şamdanların akıbetine ilişkin daha ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, emniyete götürülen zanlının, hırsızlık ve benzeri suçlardan 21 ayrı sabıka dosyasının olduğu ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün "İş Yerinden" ve "Mabedden Hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edilen R.Ö., adli makamlarca tutuklanarak hapse mahkum edildi.

OLAY ANLARI CAMİDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Öte yandan camilere dadanan ve şamdanları çalan hırsız, güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen görüntülerde, R.Ö. adlı şüphelinin, camiye girdiği ve şamdanları yerinden sökerek alıp götürdüğü görülüyor.

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