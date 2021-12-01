Ümraniye'de çatısı alev alev binada mahsur kalan kişinin kurtarılma anı | Video

Ümraniye'de 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Alevlerin sardığı çatıda mahsur kalan kişiyi itfaiye merdiven uzatarak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.

Ümraniye'de 3 bloktan oluşan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Alevlerin sardığı çatıda mahsur kalan kişiyi itfaiye merdiven uzatarak kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.