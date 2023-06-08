Ümraniye’de döküm atölyesinde patlama sonrası yangın | Video
Ümraniye İMES Sanayi Sitesinde bir döküm atölyesinde bulunan madende patlama meydana geldi. Yanma meydana gelen atölyede yaralanan olmadı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
"İÇERİDE MAZOT VEYA BOYA VAR"
Nihat Yürür, "İçeride maden var, patladığından dolayı yukarıda mazot veya boya var. Onlara geldiği için alev aldı. Burası dökümhane. Yaralı yok, içeride sadece ben vardım." dedi.
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