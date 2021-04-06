Video Yaşam Ümraniye’de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza | Video

Ümraniye’de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza | Video

Ümraniye’de drift yapan trafik magandasına 12 bin 554 TL ceza | Video
06.04.2021 | 14:15

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Ümraniye’de drift yaparak trafiği tehlikeye atan ve o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaşan trafik magandasına 12 bin 554 TL para cezası kesilerek sürücü belgesine daimi olarak el konuldu.

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Ümraniye'de geçtiğimiz Cuma günü trafikte drift yaparak tehlike oluşturan 34 MLH 72 plakalı araç sürücüsü M.D. isimli şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsa 2918 sayılı KTK'nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesinden 6 bin 700 TL, 36/3B (Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılıklarınca ya da Karayolları Trafik Kanununda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak yada tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak) maddesinden 2 bin 698 TL, araç sahibine ise 36/3-B (Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek) maddesinden 2 bin 698 TL, 34/A (Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak) maddesinden 314 TL, 91 ( Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak) maddesinden 144 TL olmak üzere toplamda 12 bin 554 TL para cezası kesildi.

M. D. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 67/1D maddesine istinaden 5 yıl içerisinde 2. kez aynı ihlali yapması sebebiyle daimi olarak iptal edildi.
Ayrıca sürücü M. D. ne TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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