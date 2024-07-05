Ümraniye'de 'dur' ihtarına uymadı, polise çarparak metrelerce sürükledi | Video
Ümraniye'de denetim sırasında 'dur' ihtarına uymayan bir şahıs, kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyen polis memuruna çarparak metrelerce sürükledi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.
Olayı gören mahalle sakinlerinden Faruk Can, "Ses nedeniyle dışarıya çıktık. Memur beyin yerde yattığını gördük. Daha sonra ekipler de geldi. Arabaya müdahale ederken memur beyi benim aracıma çarpıp düşürmeye çalışmış. Memur bey yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi.
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