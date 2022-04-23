Ümraniye’de düzenlenen 23 Nisan etkinliklerinde çocuklar doyasıya eğlendi | Video
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Ümraniye Belediyesi tarafından 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Dünyada çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. Sadece bizim ülkemizde var. Onun için çok şanslıyız” dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dünya'da çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. Sadece bizim ülkemizde var. Onun için çok şanslıyız" ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılan Hasan Emre Çakır ise, "Bugün 23 Nisan olduğu için eğlenmek istedim. Buraya annemle geldim. Burada gösteriler yapıyorlar. İzlemeyi çok seviyorum. Ümraniye Belediyesi'nin her gösterisini kaçırmadan izliyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.