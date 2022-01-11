Video Yaşam Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon | Video
Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon | Video

Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon | Video

11.01.2022 | 09:17

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon | Video 00:48
Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahsa operasyon | Video 11.01.2022 | 09:17
SON DAKİKA: İstanbul’da öldürülen Avukat Dilara Yıldız kan donduran mesajları böyle paylaşmış! 01:52
SON DAKİKA: İstanbul'da öldürülen Avukat Dilara Yıldız kan donduran mesajları böyle paylaşmış! 11.01.2022 | 09:08
SON DAKİKA: İstanbul Şişli’de restoranda yangın 02:32
SON DAKİKA: İstanbul Şişli'de restoranda yangın 11.01.2022 | 08:51
İstanbul Tuzla’da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü 00:36
İstanbul Tuzla'da 28 yaşındaki avukat, eski nişanlısı tarafından öldürüldü 11.01.2022 | 08:50
Şişli’de restoranın asma katında yangın | Video 02:44
Şişli'de restoranın asma katında yangın | Video 11.01.2022 | 08:19
Yasaklı cins köpeği bahçeye bağlayıp kaçtılar | Video 03:17
Yasaklı cins köpeği bahçeye bağlayıp kaçtılar | Video 11.01.2022 | 08:19
Esenyurt’ta markete silahlı saldırı: Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi | Video 04:13
Esenyurt'ta markete silahlı saldırı: Kepenkleri indiren dükkan sahibi olası bir faciayı önledi | Video 11.01.2022 | 08:19
Adana’da sağanak yağış nedeniyle evi su bastı | Video 01:06
Adana'da sağanak yağış nedeniyle evi su bastı | Video 11.01.2022 | 08:13
SON DAKİKA! Akdeniz’de 6.4 büyüklüğünde deprem 01:19
SON DAKİKA! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem 11.01.2022 | 08:12
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 00:48
Gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 10.01.2022 | 23:47
SON DAKİKA: Enes Çakmak trafik kazası öncesi görüntüleri! Tik tok fenomeni Enes Alf Enes Çakmak öldü iddiası 00:29
SON DAKİKA: Enes Çakmak trafik kazası öncesi görüntüleri! Tik tok fenomeni (Enes Alf) Enes Çakmak öldü iddiası 10.01.2022 | 22:22
SON DAKİKA: Enes Çakmak trafik kazası geçirdi! Tiktok fenomeni Enes Çakmak kimdir, öldü mü? 00:29
SON DAKİKA: Enes Çakmak trafik kazası geçirdi! Tiktok fenomeni Enes Çakmak kimdir, öldü mü? 10.01.2022 | 22:21
Bodrum’da sel faciası...Evleri su bastı, sokak hayvanları boğularak telef oldu | Video 08:34
Bodrum’da sel faciası...Evleri su bastı, sokak hayvanları boğularak telef oldu | Video 10.01.2022 | 20:47
Çin’de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı | Video 01:43
Çin’de çiftlikten kaçan 80 devekuşu sokakları birbirine kattı | Video 10.01.2022 | 20:42
Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu! | Video 27:32
Esra Erol’da annenin feryadı yürekleri dağladı! Esra Erol’a katılan anne, oğlu tarafından 35 yıldır kaldığı evden kovuldu! | Video 10.01.2022 | 18:42
Hilal Kaplan | Cihat görevden alınmalı 05:51
Hilal Kaplan | Cihat görevden alınmalı 10.01.2022 | 18:12
Besim Tibuk’tan akla ziyan açıklama: “Ramazan hep kışta olsun, oruçta su içmek serbest olsun” 03:09
Besim Tibuk’tan akla ziyan açıklama: “Ramazan hep kışta olsun, oruçta su içmek serbest olsun” 10.01.2022 | 18:00
Yalova’da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı! 02:12
Yalova'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı! 10.01.2022 | 16:20
Yaklaşık 5 metrelik tomrukla yaptığı tehlikeli hareket hayret ettirdi | Video 00:16
Yaklaşık 5 metrelik tomrukla yaptığı tehlikeli hareket hayret ettirdi | Video 10.01.2022 | 16:53
Mezar taşı hırsızı yakalandı | Video 01:30
Mezar taşı hırsızı yakalandı | Video 10.01.2022 | 16:55

Ümraniye’de evini uyuşturucu serasına çeviren şahıs, evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda 101 adet Hint Keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ümraniye'de V.K. isimli bir şahsın, Tepeüstü Mahallesinde bulunan ikametinde uyuşturucu madde üretiminde bulunduğu tespit edildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 09 Ocak Pazar günü saat 21.00 sıralarında V.K. isimli şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda V.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahsın evinde yapılan incelmede evdeki iki odanın uyuşturucu adeta uyuşturucu üretim merkezi haline getirildiği görüldü.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda; 101 adet Hint Keneviri, 3 adet hassas terazi, 1 adet silah, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan V.K. isimli şüpheli şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan 10 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA