Video Yaşam Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video

Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video

14.12.2022 | 08:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 02:10
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 14.12.2022 | 08:52
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 01:46
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 14.12.2022 | 08:55
Konya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 02:19
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 14.12.2022 | 08:49
Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı | Video 02:38
Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı | Video 14.12.2022 | 08:49
300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi’nin inanılmaz değişimi | Video 00:35
300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi | Video 14.12.2022 | 08:57
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 01:46
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 13.12.2022 | 23:48
Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 00:53
Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 13.12.2022 | 23:38
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan 6’lı masa ile ortaklık itirafı 01:38
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı 13.12.2022 | 22:55
Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 01:05
Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 13.12.2022 | 21:33
Van’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 01:57
Van'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2022 | 19:04
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 00:15
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 13.12.2022 | 17:51
Eskişehir’de akılalmaz cinayet! Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü | Video 04:15
Eskişehir'de akılalmaz cinayet! Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü | Video 13.12.2022 | 16:44
İzmir Narlıdere’de şiddetli yağış sonrası araçlar sular altında kaldı! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:15
İzmir Narlıdere'de şiddetli yağış sonrası araçlar sular altında kaldı! O anlar böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 16:46
Mersin’de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 01:08
Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 13.12.2022 | 16:37
Bursa’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 02:56
Bursa’da park kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video 13.12.2022 | 16:08
Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video 03:18
Ünlü eğlence mekanının önünde işlenen cinayetin faili yakalandı | Video 13.12.2022 | 13:55
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 04:59
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı | Video 13.12.2022 | 16:00
5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.12.2022 | 13:56
’Ezel’ dizisi Müge Anlı’da gerçek oldu! Adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can, canlı yayına çıktı | Video 09:44
'Ezel' dizisi Müge Anlı'da gerçek oldu! Adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can, canlı yayına çıktı | Video 13.12.2022 | 14:00
Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video 03:15
Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video 13.12.2022 | 15:07

ÜMRANİYE'de kağıt ve hurda malzemelerin toplandığı iş yerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Esenkent Mahallesi Vaha Sokak'ta bulunan kağıt ve hurda eşyaların toplandığı iş yerinde, saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ALEV ALEV YANAN İŞ YERİ KAMERADA
Kısa sürede büyüyen yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki alevlere kısa sürede müdahale etti. Bu müdahale sırasında elektrik kablolarında parlamalar oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA