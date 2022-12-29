Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde patlama anı kamerada | Video

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Ümraniye’de geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, bir geri dönüşüm tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
PATLAMA ANI KAMERADA
Geri dönüşüm tesisinde meydana gelen patlama anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tesiste personelin çalışma yaptığı esnada patlama meydana geliyor. Patlamanın ardından tesiste yangın başlıyor. Çalışanlardan birisi koşarak kaçıyor.