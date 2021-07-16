Video Yaşam Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video

Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video

Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video
16.07.2021 | 10:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video 02:07
Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video 16.07.2021 | 10:00
Antalya’da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti | Video 03:01
Antalya’da görüp durduğu kazada yaralının ağabeyinin olduğunu fark etti | Video 16.07.2021 | 09:37
Bakırköy'de AVM'de çocuğa tekme tokat dayak kamerada | Video 00:12
Bakırköy'de AVM'de çocuğa tekme tokat dayak kamerada | Video 16.07.2021 | 09:23
Mersin'deki yangına ikinci gününde müdahale yeniden başladı 00:40
Mersin'deki yangına ikinci gününde müdahale yeniden başladı 16.07.2021 | 08:56
Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video 00:40
Mersin'deki yangına müdahale yeniden başladı | Video 16.07.2021 | 08:37
Bıçaklanan 2 arkadaş yaralı halde kafeye gidip yardım istedi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:34
Bıçaklanan 2 arkadaş yaralı halde kafeye gidip yardım istedi: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.07.2021 | 08:32
Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı 03:19
Sivas'ta zırhlı askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı 16.07.2021 | 08:24
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı 00:41
Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı 16.07.2021 | 08:24
Bursa'da bıçaklı dehşet! Yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı 00:34
Bursa'da bıçaklı dehşet! Yaralı halde kafeye gidip yardım istediler: 1 ölü, 1 yaralı 16.07.2021 | 08:25
15 Temmuz'un 5’inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu | Video 09:11
15 Temmuz'un 5’inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu | Video 16.07.2021 | 01:36
Son dakika: 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 00:51
Son dakika: 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 16.07.2021 | 00:57
Son Dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme | Video 00:24
Son Dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme | Video 15.07.2021 | 19:39
Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video 03:04
Gaspçılara ölümüne direndi, darp edilmesine rağmen çantayı bırakmadı! O anlar kamerada | Video 15.07.2021 | 18:47
Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor | Video 04:15
Yunanistan’ın Sisam adası yanıyor | Video 15.07.2021 | 17:43
Dağ tepe dinlemeden aşıyı vatandaşa götürdüler | Video 00:51
Dağ tepe dinlemeden aşıyı vatandaşa götürdüler | Video 15.07.2021 | 17:13
Van’da iki esnaf arasında taş ve sopalı kavga kamerada | Video 03:12
Van’da iki esnaf arasında taş ve sopalı kavga kamerada | Video 15.07.2021 | 17:07
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca turistler camları kırıp otobüsten atladı | Video 04:08
Kaza yapan otobüsün kapıları açılmayınca turistler camları kırıp otobüsten atladı | Video 15.07.2021 | 16:58
Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü | Video 03:46
Eğlence kulübünde laf atma kavgası dışarıya taştı: 1 ölü | Video 15.07.2021 | 16:53
Yasin Suresi dinle! Yasin Suresi Arapça Kur'an-ı Kerim dinle Türkçe anlamı oku | Video 17:11
Yasin Suresi dinle! Yasin Suresi Arapça Kur'an-ı Kerim dinle Türkçe anlamı oku | Video 15.07.2021 | 15:19
Üst kattaki daire yandı; itfaiyeyi gören komşuları Aa komşumuzun evi mi yanmış dedi | Video 02:18
Üst kattaki daire yandı; itfaiyeyi gören komşuları "Aa komşumuzun evi mi yanmış" dedi | Video 15.07.2021 | 16:37

Ümraniye'de bir şahıs gündüz vakti girdiği binada, özel meslek eğitim merkezi olan dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. Dairedeki kişinin namaz kılmasını fırsat bilen şahıs rahat tavırlarla içeri girerek laptop çaldı. Hırsızın rahatlığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Cumartesi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir eğitim kurumunda meydana geldi. Bir şahıs girdiği binadaki özel eğitim kurumunun kapısının açık olduğunu fark etti. İçerideki kişinin namaz kılmasını fırsat bilen şahıs masa üzerinde bulunan laptopu çaldı. Şahıs, çaldığı laptopu elindeki poşete koyarak binadan çıktı. Laptop çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde ise oldukça rahat tavırları ile dikkat çekti.
Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binaya giren hırsız rahat hareketlerle üst katlara çıkarak özel meslek eğitim merkezi olan daireye girdi ardından laptop çalarak kayıplara karışıyor.

Bülent Ürenay, "Cumartesi günü saat 3 sıralarıydı ,o gün kursta kimse yoktu kurs müdürümüz bulunuyordu sadece. O da kimse yok diye koridorda namaz kılıyor. Arkadaş o esnada kapının açık olduğunu, masanın üzerinde laptop olduğunu fark ediyor. Laptopu alıyor çıkıyor gidiyor ve sadece girişte kameramız olduğu için oraya da yansıyor arkadaş. Anında kurs müdürüm beni arıyor, ben kuruma geliyorum polisi arıyorum. Polis ekipleri geldi hemen beraber kamera kayıtlarına baktığımızda bir vatandaşın bu şekilde girip çıktığını kamera kayıtlarında gördük. Şikayetçi olduk sonucunu bekliyoruz sadece" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA