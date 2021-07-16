Ümraniye'de gündüz vakti laptop hırsızlığı kamerada | Video

Ümraniye'de bir şahıs gündüz vakti girdiği binada, özel meslek eğitim merkezi olan dairenin kapısının açık olduğunu fark etti. Dairedeki kişinin namaz kılmasını fırsat bilen şahıs rahat tavırlarla içeri girerek laptop çaldı. Hırsızın rahatlığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bir eğitim kurumunda meydana geldi. Bir şahıs girdiği binadaki özel eğitim kurumunun kapısının açık olduğunu fark etti. İçerideki kişinin namaz kılmasını fırsat bilen şahıs masa üzerinde bulunan laptopu çaldı. Şahıs, çaldığı laptopu elindeki poşete koyarak binadan çıktı. Laptop çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünde ise oldukça rahat tavırları ile dikkat çekti.

Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde binaya giren hırsız rahat hareketlerle üst katlara çıkarak özel meslek eğitim merkezi olan daireye girdi ardından laptop çalarak kayıplara karışıyor.

Bülent Ürenay, "Cumartesi günü saat 3 sıralarıydı ,o gün kursta kimse yoktu kurs müdürümüz bulunuyordu sadece. O da kimse yok diye koridorda namaz kılıyor. Arkadaş o esnada kapının açık olduğunu, masanın üzerinde laptop olduğunu fark ediyor. Laptopu alıyor çıkıyor gidiyor ve sadece girişte kameramız olduğu için oraya da yansıyor arkadaş. Anında kurs müdürüm beni arıyor, ben kuruma geliyorum polisi arıyorum. Polis ekipleri geldi hemen beraber kamera kayıtlarına baktığımızda bir vatandaşın bu şekilde girip çıktığını kamera kayıtlarında gördük. Şikayetçi olduk sonucunu bekliyoruz sadece" dedi.