Video Yaşam Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada | Video

Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada | Video

Ümraniye’de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpıştığı kaza kamerada | Video
20.04.2021 | 10:40

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Ümraniye'de hafif ticari araç ile ticari taksi çarpışarak kaza yaptı. Kaza sonucu büyük hasar alan ticari takside bulunan 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir eden ticari araç ile ara sokaktan çıkan taksi çarpıştı. Çarpışma sonucu ticari taksi büyük hasar alarak yola doğru savruldu. Kaza sonucu taksi içinde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayı öğrenen diğer taksiciler ise olay yerine akın etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza ile ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

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