Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video
ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü ve araç sahibine toplam 14 bin 4 lira para cezası kesildi. Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında, Makas atmak maddesinden 4 bin 64 lira, Emniyet şeridi maddesinden 4 bin 64 lira, Aracın cinsine uygun şeritten gitmemesi maddesinden 436 lira, Yakın takip maddesinden 436 lira, ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 261-L-1 (SRC) maddesinden 1420 lira ceza kesildi. Araç sahibine ise pisikoteknik maddesinden 3 bin 584 lira olmak üzere toplam 14 bin 4 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücü S.A.'nın sürücü belgesi trafikte yaptığı tehlikeli manevralar nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden sağlık şartlarını yerine getirene kadar geçici olarak iptal edildi.
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