Video Yaşam Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video
Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video

Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video

31.03.2023 | 09:28

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü ve araç sahibine toplam 14 bin 4 lira para cezası kesildi. Sürücünün makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ümraniye TEM Otoyolu Çakmak mevkii Kadıköy istikametinde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü faciaya davetiye çıkardı. Aşırı hızla şerit değiştirerek ilerleyen 34 GF 0040 plakalı hafriyat kamyonu hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Uzun süre bu şekilde giden kamyon, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat kamyonu sürücüsünün S.A. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında, Makas atmak maddesinden 4 bin 64 lira, Emniyet şeridi maddesinden 4 bin 64 lira, Aracın cinsine uygun şeritten gitmemesi maddesinden 436 lira, Yakın takip maddesinden 436 lira, ayrıca 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun 261-L-1 (SRC) maddesinden 1420 lira ceza kesildi. Araç sahibine ise pisikoteknik maddesinden 3 bin 584 lira olmak üzere toplam 14 bin 4 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü S.A.'nın sürücü belgesi trafikte yaptığı tehlikeli manevralar nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden sağlık şartlarını yerine getirene kadar geçici olarak iptal edildi.

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