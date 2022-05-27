Ümraniye'de hurdalık deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü | Video

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Ümraniye'de bir hurdalık deposunda yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği hurdalıkta çıkan yangın yan tarafındaki binaya da kısmen sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
"UYUYORDUK"
Yaşanan olaya ilişkin hurdalık deposu ortaklarından Ramazan Karabacak, "Biz evdeydik. Uyuyorduk. Komşular yangın çıktığını söyledi. Yaralı yok ama maddi hasarımız var.