Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı | Video

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Ümraniye'de kontrolden çıkan araç ile İETT otobüsü çarpıştı, kaza neticesinde 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Durumu çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan otomobil ve otobüsün caddeden kaldırılmasıyla cadde yeniden trafiğe açıldı.