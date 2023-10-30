Ümraniye'de iki araç takla attı: 3 yaralı | Video
Ümraniye'de alkollü sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritten gelen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da takla atarak durabildi.
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