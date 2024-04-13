Ümraniye’de karşı şeride geçip araca çarpan otomobil kamerada | Video
Ümraniye’de hızla girdiği virajı alamayan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeritten gelen araca çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kaza kameralara yansıdı.
"SET YAPILMASINI İSTİYORUZ"
Kazayı gören mahalle esnafı Hamza Aktaşlı, "Yukardan aşağıya doğru gelirken kaza oldu. Burada kavisi alamadıkları için sürekli kaza oluyor. Direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek gelen arabaya çarptı. Genellikle kaza oluyor burada, yetkililerden bu kavis öncesine bir set, hız engelleyici yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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