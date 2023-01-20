Ümraniye'de kızının eski sevgilisini bıçaklayarak öldüren baba: "Görüntüdeki kişi bana benziyor diye..." | Video
Ümraniye’de kızının eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren babanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında, olay günü şehir dışında olduğunu öne süren sanık, “Görüntüdeki kişi bana benziyor diye tutuklandım. Hayatını kaybeden gencin ailesine baş sağlığı diliyorum. Biz de ailecek mağdur olduk” dedi.
Davanın ilk celsesi Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Göksu cezaevinden getirilirken, Batuhan Kurt'un ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
"GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİ BANA BENZİYOR DİYE TUTUKLANDIM"
Sanık Hasan Göksu savunmasında, "Olayı eşimden duydum. Aile olayı benden biliyormuş. Olaydan sonra kızım Esma Nur'un daha öncesinde arkadaşlık yaptığını öğrendik. Taksi görüntüsündeki kişi bana benziyor diye tutuklandım. Ben o gün nerede ve kimlerle olduğumu detaylı bir şekilde ifade ettim. Bu olaydan 35 gün önce köye Sinop'a gitmiştim. Batuhan'ı tanımıyorum. Hayatını kaybeden gencin ailesine baş sağlığı diliyorum. Biz de ailecek mağdur olduk. Ben tutuklandım, çocuklarımın psikoloji bozuldu. 7 aydır tutukluyum" diyerek tahliyesini istedi.
"TASARLADILAR, OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"
Hayatını kaybeden Batuhan Kurt'un annesi Mümine Kurt, "Kız konularında oğlum çekingendir. Dakik bir insandı. Çocuğum parasını kıza yedirmiş. Bize baş sağlığına geleceklerdi ama oğlum akşam haberlere çıkınca gelmekten vazgeçtiler. Hiçbir düşmanlığımız yok. Hasan Göksu ve ailesinden şikayetçiyim. Tasarladılar, oğlumu öldürdüler. Şikayetçiyim. En ağır cezayı alsınlar" dedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olaya ilişkin görüntülerdeki kişinin sanık Hasan Günay olup olmadığı konusunda rapor hazırlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Günay'ın kızı olan Esma Nur Günay ile Batuhan Kurt'un arasında gönül ilişkisi olduğu ve maktulün yakın arkadaşına ilişkiyi öğrenen baba Günay'ın telefonla arayıp küfürler ederek 'seni öldüreceğim' dediğini anlattığı ifade edildi.
Batuhan Kurt'un Esma Nur Günay'ı birçok kez aradığı ancak Esma Nur'un cevap vermediği, daha sonra telefonunu değiştirdiği, Esma Nur'un görüntülerde yer alan maktulü öldüren kişinin babasına benzediğini söylediği anlatıldı. Bilirkişi raporunda Hasan Günay ile kamera görüntülerindeki kişinin kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Cinayeti tasarlayarak işlediği belirtilen sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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