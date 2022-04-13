Video Yaşam Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video
Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video

Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video

13.04.2022 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 00:56
Ankara'da TIR ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 13.04.2022 | 16:45
Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video 00:30
Ataşehir değnekçisi yakalandı! | Video 13.04.2022 | 16:26
Balkondaki kıyafetleri kendisininmiş gibi böyle topladı | Video 00:13
Balkondaki kıyafetleri kendisininmiş gibi böyle topladı | Video 13.04.2022 | 16:30
Siirt’te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 01:13
Siirt'te kadın şoför, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi! O anlar kamerada | Video 13.04.2022 | 16:24
TEM’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1’i ağır 4 yaralı | Video 01:07
TEM'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı | Video 13.04.2022 | 16:13
Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı | Video 00:15
Batman’da tankerde gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı | Video 13.04.2022 | 14:21
Ataşehir’de dubalarla kendisine park alanı oluşturan değnekçi yakalandı | Video 00:30
Ataşehir’de dubalarla kendisine park alanı oluşturan değnekçi yakalandı | Video 13.04.2022 | 15:38
Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video 02:19
Ümraniye’de kontrolden çıkan otomobil önce minibüse, sonra cipe çarptı | Video 13.04.2022 | 15:38
Sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 01:28
Sandalyeden yüzüstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti | Video 13.04.2022 | 15:38
Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video 00:26
Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video 13.04.2022 | 15:23
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 01:15
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 13.04.2022 | 14:21
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video 02:37
Küçükçekmece’de korkutan yangın! Alt katta mahsur kalan yaşlı kadını vatandaşlar kurtardı | Video 13.04.2022 | 14:12
Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 03:36
Ankara’da freni patlayan dolmuşun kaza anı kamerada | Video 13.04.2022 | 14:09
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 02:41
Tartıştığı 2 arkadaşına böyle kurşun yağdırdı | Video 13.04.2022 | 13:22
İstanbul’da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 00:41
İstanbul'da turistleri hedef alan hırsızlar kamerada | Video 13.04.2022 | 13:22
Görüntüler ortaya çıktı! İnşaat halindeki cami kubbesi üzerindeki işçilerle böyle çöktü | Video 05:31
Görüntüler ortaya çıktı! İnşaat halindeki cami kubbesi üzerindeki işçilerle böyle çöktü | Video 13.04.2022 | 13:22
Denizli’de dehşet anı kamerada: Tartıştığı fabrika sahibinin yüzünü asitle böyle yaktı! | Video 01:22
Denizli'de dehşet anı kamerada: Tartıştığı fabrika sahibinin yüzünü asitle böyle yaktı! | Video 13.04.2022 | 12:37
Direkten Türk Bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı | Video 02:17
Direkten Türk Bayrağını alıp giden çocukla ilgili gerçek, polis eve gidince ortaya çıktı | Video 13.04.2022 | 12:45
14. kattaki bantlı dehşette şok eden gelişme | Video 06:11
14. kattaki "bantlı dehşet"te şok eden gelişme | Video 13.04.2022 | 12:12
Asitli saldırı anı kamerada! İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı | Video 01:32
Asitli saldırı anı kamerada! İplik tedarikçisi olduğu fabrikanın ortağına asitle saldıran şüpheli tutuklandı | Video 13.04.2022 | 12:36

Ümraniye’de hareket halinde olan otomobilin sürücüsünün rahatsızlanması sonrası kontrolden çıkan otomobil önce duraktan çıkan minibüse çarptı daha sonra da karşıdan gelen cip ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Kirişhane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü direksiyon başında rahatsızlandı. Otomobil önce duraktan çıkan yolcu minibüsüne daha sonra da karşı şeritten gelen cipe çarptı. Rahatsızlanan vatandaşın şeker hastası olduğu öğrenildi. Kazada, sürücüsünün rahatsızlandığı otomobilde bulunan 1 çocuk 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastaneye sevk edildi.

Kaza anını gören Ekrem Sezgin, " Sabah saat 10.00 sıralarında hızlı bir araba arka kapısı açık şekilde gelip önce minibüse vurdu daha sonra önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı tarafta ki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış galiba, direksiyonda bayılmış o şekilde kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi, biraz kadın şoktaydı. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA