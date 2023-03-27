Video Yaşam Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video
Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video

Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video

27.03.2023 | 13:36

Ümraniye'de iki grup arasında çıkan tartışma sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Tartıştıkları kişilerin yanlarına daha sonra pompalı tüfek ile gelen iki şahıstan biri, şahısların sığındığı markete ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Ümraniye'de Cemil Meriç Mahallesinde dün yaşandı. İddiaya göre iki grup genç arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Diğer grup ile tartışma yaşayan iki şahıs daha sonra yanlarına pompalı tüfek alarak tartıştıkları grubun olduğu yere motosikletle geldi. Elinde pompalı tüfek ile motosikletten inen şahıs ile diğer grup arasında sözlü münakaşa yaşandı. Kendilerine tüfek doğrultulan gençler korku ile yakınlarındaki markete sığındı. Pompalı tüfekli saldırgan marketin içerisine doğru ateş açtı. Marketin sahibi İsmail Gonca, masanın altına sığınarak saçmalarda şans eseri kurtuldu. Saldırganlar daha sonra olay yerinden motosikletle ayrıldı. Şans eseri saçmaların isabet etmemesiyle olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Marketin camları, duvar ve bazı ürünler ise saçmaların isabet etmesiyle zarar gördü. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay ile ilgili çalışma başlattı.

"OLDUĞUM YERDE DURSAM SURATIMA SAÇMALAR GELECEKTİ"
Pompalı tüfekle ateş açılan dükkanı sahibi İsmail Gonca, "Dükkanın yanında gençler arasında tartışma oldu. Tartışma sırasında bir el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra gençler benim dükkana sığındılar. Pompalı tüfekle gelen şahıs da dışarı çıkmalarını istedi. Dışarı çıkmayınca bu sefer dükkanın içerisine camdan ateş etti. Sonra motosikletli birisi onu dükkanın önünden aldı götürdü. Diğer şahıslar da sonra dükkandan çıktılar. Ben içerideydim. Masanın altına sığındım. Zaten olduğum yerde dursam suratıma saçmalar gelecekti. Yaralanan olmadı, herkes dükkanın her bir köşesine sığındı" dedi.

OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs motosiklet ile bir grup gencin yanına geliyor. Motosikletten pompalı tüfek ile inen şahıs grubun üzerine tüfeğini doğrultuyor ve grup bakkala kaçıyor. Şahıs tüfeğini ateşliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 04:49
Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 27.03.2023 | 13:36
Fransa’da protestocular Louvre Müzesi’nin girişini kapattı | Video 00:54
Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı | Video 27.03.2023 | 13:25
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 01:21
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 27.03.2023 | 13:25
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 01:05
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 27.03.2023 | 12:45
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:17
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 12:45
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 00:54
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 27.03.2023 | 12:30
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 01:24
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 27.03.2023 | 12:19
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 01:16
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 11:55
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 05:04
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 27.03.2023 | 11:21
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 02:44
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 27.03.2023 | 11:20
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 10:29
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 27.03.2023 | 11:10
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video 01:08
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video 27.03.2023 | 11:10
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 04:07
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 27.03.2023 | 11:06
Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu | Video 03:44
Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu | Video 27.03.2023 | 10:40
20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video 04:25
20 yıldır aradığı annesini Müge Anlı buldu | Video 27.03.2023 | 10:39
İstanbul’da silahlı laf atma kavgası kamerada: Dizinden vurulan genç ölümden saniyelerle kurtuldu! | Video 03:44
İstanbul’da silahlı laf atma kavgası kamerada: Dizinden vurulan genç ölümden saniyelerle kurtuldu! | Video 27.03.2023 | 10:36
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 00:48
Çarpışan otomobiller böyle takla attı | Video 27.03.2023 | 10:26
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 00:34
Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 27.03.2023 | 10:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.03.2023 | 10:15
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 06:13
Depremde 27 akrabasını kaybetti, acısına rağmen görevini bırakmadı | Video 27.03.2023 | 09:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA