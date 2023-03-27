Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video
Ümraniye'de iki grup arasında çıkan tartışma sokak ortasında pompalı tüfekli saldırıya dönüştü. Tartıştıkları kişilerin yanlarına daha sonra pompalı tüfek ile gelen iki şahıstan biri, şahısların sığındığı markete ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
"OLDUĞUM YERDE DURSAM SURATIMA SAÇMALAR GELECEKTİ"
Pompalı tüfekle ateş açılan dükkanı sahibi İsmail Gonca, "Dükkanın yanında gençler arasında tartışma oldu. Tartışma sırasında bir el silah sesi duydum. Silah sesinden sonra gençler benim dükkana sığındılar. Pompalı tüfekle gelen şahıs da dışarı çıkmalarını istedi. Dışarı çıkmayınca bu sefer dükkanın içerisine camdan ateş etti. Sonra motosikletli birisi onu dükkanın önünden aldı götürdü. Diğer şahıslar da sonra dükkandan çıktılar. Ben içerideydim. Masanın altına sığındım. Zaten olduğum yerde dursam suratıma saçmalar gelecekti. Yaralanan olmadı, herkes dükkanın her bir köşesine sığındı" dedi.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki şahıs motosiklet ile bir grup gencin yanına geliyor. Motosikletten pompalı tüfek ile inen şahıs grubun üzerine tüfeğini doğrultuyor ve grup bakkala kaçıyor. Şahıs tüfeğini ateşliyor.
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