Ümraniye'de motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video
ÜMRANİYE'de 2'si çocuk 4 kişilik ailenin motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğunu bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.
Görüntüler Dudullu Mahallesi Baraj yolu Caddesi Sancaktepe istikametinde kaydedildi. Sadece sürücünün kask taktığı, çocuklar dahil kimsenin kask takmadığı motosikletle yolculuk görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculukta bir çocuğun babasının kucağında diğer çocuğun annesinin kucağında olduğu görüldü. Aile hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye attıktan bir süre sonra gözden kayboldu.
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