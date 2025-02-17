Video Yaşam Ümraniye'de otomobil viyadükten aşağı uçtu | Video
Ümraniye'de otomobil viyadükten aşağı uçtu | Video

Ümraniye'de otomobil viyadükten aşağı uçtu | Video

17.02.2025 | 08:38

Ümraniye'de seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak viyadükten aşağı uçtu. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 00.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki Eren K. idaresindeki 34 KKN 558 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldaki refüje çıkıp bariyerleri aşarak viyadükten aşağı düştü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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