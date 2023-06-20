Video Yaşam Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video

20.06.2023 | 16:06

Ümraniye’de seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıya uğrayan araç kaza yaptı. Kaza sonrasında saldırganlar kovaladıkları otomobilin sürücüsünü, başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Ümraniye Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan otomobil, kendisini takip eden başka bir otomobilde bulunan kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırı sonrasında kaçan otomobil sürücüsü, saldırganlardan kaçmak için girdiği Şerifali Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda kaza yaptı. Kaza sonrası araçtan inerek kaçan sürücüyü saldırganlar kovaladı. Kaçan kişiyi yakalayan saldırganlar, kafasına tabanca kabzası ile vurarak yaraladı. Yaralı şahıs, ambulans ile bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil ise polis ekiplerinin çalışmalarının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

"DİĞER ARAÇTAN KUCAĞINDA ÇOCUK OLAN BİRİ İNDİ"
Olaya tanık olan Emrah Fırat, "Biz içeride oturuyorduk, bir ses duyduk ve camdan bakınca beyaz aracın karşı yola fırladığını gördük. Birisinin de aşağı doğru ateş ederek gittiğini gördük. Diğer arabadan kucağında çocuk olan bir kadın indi, beyaz araçtan çıkan birisini görmedik. Silah sesleri fazlalaşınca biz de korktuk ve içeri kaçtık. Dışarı çıktığımızda ise kimse yoktu" dedi.

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