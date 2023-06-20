Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video
Ümraniye’de seyir halindeki otomobile kimliği henüz belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, otomobile çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıya uğrayan araç kaza yaptı. Kaza sonrasında saldırganlar kovaladıkları otomobilin sürücüsünü, başına tabanca kabzasıyla vurarak yaraladı.
"DİĞER ARAÇTAN KUCAĞINDA ÇOCUK OLAN BİRİ İNDİ"
Olaya tanık olan Emrah Fırat, "Biz içeride oturuyorduk, bir ses duyduk ve camdan bakınca beyaz aracın karşı yola fırladığını gördük. Birisinin de aşağı doğru ateş ederek gittiğini gördük. Diğer arabadan kucağında çocuk olan bir kadın indi, beyaz araçtan çıkan birisini görmedik. Silah sesleri fazlalaşınca biz de korktuk ve içeri kaçtık. Dışarı çıktığımızda ise kimse yoktu" dedi.
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